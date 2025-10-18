Este domingo 19 de octubre, los jóvenes en Riohacha, La Guajira, cuentan con todas las garantías para participar en la fiesta electoral de los Consejos Municipales y Locales de Juventud, según indicaron las autoridades locales.

Para ello, la Alcaldía Distrital, liderada por Genaro Redondo, convocó cinco comités de seguimiento y garantías electorales.

Al respecto, el secretario de Gobierno, Wilson Rojas Vanegas, señaló que la realización de estas elecciones está totalmente garantizada electoral y logísticamente, gracias al esfuerzo conjunto de las distintas entidades que intervienen en la organización y aportes para su desarrollo.

“Hemos realizado cinco comités de seguimiento y garantías electorales, en los que hemos contado con toda la receptividad y respaldo de la Fuerza Pública: Policía, Ejército y Fiscalía; con la Personería Distrital de Riohacha y la Registraduría Nacional del Estado Civil”.

Por otro lado, agregó que “lo que resta es invitar a la participación masiva de los jóvenes para que voten por los candidatos de su preferencia, de propuestas coherentes con las necesidades de la juventud en el Distrito”, finalizó.

Los electores en la capital del departamento dispondrán de 14 puestos de votación, donde estarán 65 mesas para el ejercicio electoral. De estas, cuatro están dispuestas en los corregimientos de Monguí, Camarones, Tomarrazón y Matitas y una en la comunidad indígena de Juliakat.

A partir de la hora de instalación del proceso eleccionario, el próximo domingo, a las 8:00 a. m., se habilitará la acción de un Puesto de Mando Unificado, donde las autoridades monitorearán el desarrollo de esta jornada, que culminará en su etapa de votación, a las 4:00 p. m., y dará inicio al proceso de escrutinios.

El gobierno local reveló que para estas elecciones Riohacha cuenta con un potencial electoral de 39.457 electores, que deberán decidir en la conformación del nuevo Consejo Distrital de Juventud.

Finalmente, la Alcaldía de Riohacha informó que han alcanzado un contacto directo con las empresas de servicios públicos, a través de la dirección de esta área, que se han comprometido con la garantía de la permanencia y efectividad de la prestación de servicios como acueducto, alcantarillado, aseo y energía.