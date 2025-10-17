Con el propósito de prevenir alteraciones del orden público y garantizar la seguridad de los jóvenes durante las elecciones de los Consejos Municipales de Juventud, la Alcaldía de Galapa expidió el Decreto No. 153, mediante el cual se establecen restricciones temporales de movilidad para los menores de 18 años en el área urbana y rural del municipio.

De acuerdo con el decreto, habrá restricción de circulación y permanencia en espacios públicos, como vías, parques, zonas de recreación y establecimientos comerciales.

Los menores que sean encontrados en la vía pública durante el horario restringido serán puestos bajo la protección de las autoridades competentes y entregados a sus padres o representantes legales.

Asimismo, se prohíbe el consumo, porte y venta de bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas a menores de edad.

El decreto contempla excepciones en casos de urgencias médicas, diligencias judiciales o actividades académicas debidamente justificadas.

La administración municipal recordó que el incumplimiento de esta medida acarreará sanciones conforme a lo establecido en la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia).