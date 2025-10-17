Mediante el decreto 177 de 2025, la Alcaldía de Malambo determinó que, por motivo de las elecciones de Consejo Municipal de Juventud este domingo 19 de octubre, queda prohibida la venta y consumo de bebidas embriagantes y el porte de armas de fuego y traumáticas.

Esta medida, que regirá desde las 6:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde, se adopta en cumplimiento de las disposiciones del Gobierno Nacional y la Registraduría Nacional del Estado Civil. El mismo horario aplicará el próximo 26 de octubre, cuando se llevará a cabo la Consulta Interpartidista.

El decreto establece que se prohíbe el expendio y consumo de bebidas embriagantes en lugares públicos o abiertos al público, tiendas, bares, discotecas, estaderos, restaurantes, supermercados, depósitos, entre otros establecimientos comerciales.

Asimismo, se restringe el porte de armas de fuego y traumáticas de particulares. Se exceptúa de esta medida al personal activo de la fuerza pública, seguridad del Estado, funcionarios públicos con permisos para porte y seguridad privada.

La alcaldesa Yenis Orozco manifestó que la norma regirá en los dos días antes mencionados con el propósito de garantizar la seguridad, el orden público y la convivencia ciudadana.

La Secretaría de Gobierno Municipal, en coordinación con la Policía Nacional y demás autoridades competentes, adoptará las medidas necesarias para el estricto cumplimiento de este decreto realizando los operativos de control y vigilancia permanente.