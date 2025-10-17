En plena vía pública del municipio de Maicao, sicarios atacaron a un hombre con arma de fuego y le quitaron la vida al mediodía de este viernes 17 de octubre.

Lea más: Hallan degollada a una mujer en su vivienda en Maicao, La Guajira

Las autoridades revelaron que la víctima respondía al nombre de Hermis Amith Torres, quien al parecer era instructor de gimnasio.

El atentado se registró sobre la calle 4A con carrera 7, jurisdicción del barrio El Bosque, en el perímetro urbano de la municipalidad fronteriza.

De acuerdo con la información recopilada por los peritos judiciales, Torres se disponía a ingresar a una tienda cuando fue sorprendido por dos sujetos a bordo de una motocicleta. El que hacía las veces de parrillero sin descender del vehículo, sacó una pistola calibre 9 milímetros, le disparó en repetidas oportunidades en el tórax y cabeza, para luego huir junto a su cómplice.

Ver más: Hombre muere en medio de un ataque a bala en Riohacha

Transeúntes que pasaban por el lugar alertaron a una ambulancia, al llegar, los paramédicos intentaron brindarle los primeros auxilios para trasladarlo a una clínica, pero este ya no tenía signos vitales.

Minutos después, patrullas de la Policía llegaron para acordonar la escena del crimen.

Posteriormente, una avanzada del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Policía Judicial, realizaron la inspección a cadáver. De igual manera, investigadores de la Sijín y la Sipol asignados al caso, iniciaron las labores para tratar de establecer los móviles del homicidio y la captura de los responsables.