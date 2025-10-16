En un nuevo ataque con sicarial perpetrado por desconocidos, un joven falleció en el perímetro urbano de Riohacha, La Guajira.

Las autoridades reportaron que la víctima respondía al nombre de Rogerman Rodelo Hernández, de 27 años de edad, quien era conocido como ‘el Perro’.

El atentado se registró en la noche de este miércoles 15 octubre, sobre la calle 14C con carrera 35, jurisdicción del barrio Nuevo Horizonte.

De acuerdo con la información preliminar recabada por la Policía, al lugar llegaron dos individuos a bordo de una motocicleta tipo Bóxer. El que hacía las veces de parrillero sacó un arma de fuego y cuando se le acercaron le propinó varios disparos a la altura del tórax y cabeza. Por su parte, los sicarios huyeron con rumbo desconocido.

A su vez, residentes del sector y familiares que presenciaron el hecho, intentaron auxiliar al baleado, pero este ya no tenía signos vitales, por lo que dieron aviso a las autoridades.

Minutos después, unidades de la Policía llegaron para acordonar la escena del crimen. De igual manera, una avanzada del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Policía Judicial realizó los actos urgentes e inspección.

Finalmente, la Policía del departamento reveló que Rodelo Hernández tenía anotaciones por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, hurto calificado y porte ilegal de armas de fuego o municiones. Por lo que investigadores de la Sijín y Sipol indagan para establecer si lo anterior estaría relacionado con los móviles del homicidio.