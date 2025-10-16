En el Hospital Emiro Quintero Cañizales, de Ocaña, Norte de Santander, permanecen en delicado estado de salud, nueve personas que resultaron con quemaduras complejas debido a la explosión de un depósito ilegal de combustible en una vivienda ubicada en la vereda El Tigrero, jurisdicción del municipio de Río de Oro, Cesar, en hechos registrados el martes.

De estas personas, cuatro presentan mayor gravedad y su estado es crítico con quemaduras de segundo y tercer grado en el 90 % del cuerpo.

Al momento las investigaciones están siendo realizadas por la Policía Nacional, para determinar las causas del incendio, sin embargo, presumen que el combustible posiblemente era almacenado para el procesamiento de cocaína, según informó el secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel.

“Aproximadamente a partir de las 2:00 de la tarde ingresaron los nueve pacientes con quemaduras, cuatro de ellos con mayor complejidad y se encuentran con ventilación y el cuidado integral por el equipo multidisciplinario del servicio de urgencia. Los otros cinco paciente también presentan quemaduras con menor intensidad, pero que necesitan atención y cuidados en una unidad especializada, mientras tanto están siendo atendidos por todo nuestro equipo interdisciplinario en el área de urgencia”, manifestó el médico, Johan García Santana, coordinador de urgencias del Hospital Emiro Quintero Cañizales.

En este caso no se descartan que los pacientes graves sean trasladados a un hospital de mayor complejidad.