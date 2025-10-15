Hasta el próximo 31 de octubre se surtirá el proceso de inscripciones y transferencias para ingresar a la Universidad Popular del Cesar en el primer semestre del próximo año, indicó la institución, agregando que para los reintegros la fecha máxima es hasta el 21 de noviembre de 2025.

Los aspirantes podrán bajar el recibo a través del sitio web de la universidad (www.unicesar.edu.co), pestaña inscripciones, diligenciar el formulario, bajar el recibo y pagar el valor correspondiente en las oficinas de Bancolombia.

En cuanto a los valores a cancelar, Waldir Molina, jefe de la Oficina de Admisiones, Registro y Control Académico, ha indicado que el valor de la inscripción para pregrados es de $93.000, Reintegros y Transferencias Internas $64.000 y la Transferencia Externa tiene un valor de $ 226.000.

Es de anotar que este nuevo proceso de inscripciones viene acompañado con la aprobación del acuerdo de la ampliación transitoria del lugar de desarrollo del programa de Licenciatura en Matemáticas, desde la sede Valledupar hacia el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, habilitándose para esta primera cohorte 40 cupos.

De igual forma, se autorizó la apertura de 40 cupos adicionales para los programas Técnico en Producción Acuícola Continental y Tecnólogo en Administración de la Producción Acuícola Continental, liderados por la Facultad de Ingenierías y Tecnologías.

El rector de la UPC, Rober Romero, destacó que esta expansión territorial representa el compromiso de la Universidad con los jóvenes del archipiélago, al ofrecer formación profesional pertinente y de calidad.