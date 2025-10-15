Un hombre y una mujer fueron capturados en flagrancia por la Policía Nacional, tras cometer el delito de hurto. Las autoridades recuperaron varios elementos de valor e incautaron una motocicleta utilizada para la comisión del hecho.

Leer más: “Se me está llenando el carro de agua, ayúdeme”: la última llamada que hizo el hombre que murió tras caer a un caño

El procedimiento policial se desarrolló en la carrera 19D del barrio La Esperanza, en Valledupar, luego de que la ciudadanía alertara a las patrullas del cuadrante sobre un caso de hurto a personas.

De manera inmediata, las unidades reaccionaron y lograron la captura en flagrancia de Andrés Peñaloza y Tiffany Arquez, quienes fueron señalados y reconocidos por las víctimas como los responsables de despojarlas de sus teléfonos celulares.

Durante el operativo, los uniformados lograron recuperar 5 equipos móviles de alta gama con un valor comercial aproximado de 10.500.000 pesos. Igualmente, fue incautada una motocicleta avaluada en $5.000.000, la cual habría sido utilizada por los capturados para movilizarse durante la comisión del delito.

Ver también: ¿Por qué se retira Daniel Quintero de la consulta del Pacto Histórico?

Es de indicar que este hecho se difundió en redes sociales y en grupos de WhatsApp, mostrando cómo presuntamente los dos antes señalados habrían cometido el hurto, y posteriormente fueron sorprendidos por los dueños de los celulares, quienes los retuvieron hasta que fueron entregados a la Policía Nacional.

El comandante encargado de la Policía Metropolitana de Valledupar, teniente coronel Hernán Mauricio Torres, destacó la rápida reacción de las patrullas del cuadrante y agradeció la colaboración de la ciudadanía, resaltando que este tipo de acciones fortalecen la lucha frontal contra el delito y contribuyen significativamente a la percepción de seguridad en la ciudad.

Le sugerimos: En video: Así se perpetró el crimen de Ronald Goethe en el barrio Costa Hermosa

Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para iniciar el proceso de judicialización.