Con arma de fuego dieron muerte al comerciante, Marcos Rueda Rueda, de 51 años, oriundo de Zapatoca, Santander, en un hecho sicarial ocurrido en la carrera 34 con calle 16B, del barrio Cicerón Maestre, de Valledupar, la noche del pasado martes.

En la escena del crimen fueron encontradas tres vainillas de pistola 9 milímetros, según indicaron las autoridades policiales, tras acordonar el área y realizar las primeras investigaciones.

Asimismo, se determinó que la víctima fue alcanzada por sujetos motorizados que le dispararon en tres oportunidades, cuando esta se encontraba a bordo de una motocicleta para desplazarse a otro lugar. Sin embargo, Rueda no se encontraba solo, estaba en compañía de Sara Mercedes Chirino Caridad, de 25 años, oriunda de Venezuela, con quien, al parecer, sostenía una relación.

Esta mujer también resultó herida con un disparo en el hombro derecho, por tanto, permanece en delicado estado de salud, en una clínica de la ciudad.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, se estableció que los moradores del barrio indicaron que luego de que el occiso quedara tendido en plena vía pública, los sicarios le arrebataron un bolso que llevaba consigo. No obstante, la primera hipótesis del asesinato es un sicariato.

También los familiares de este hombre indicaron que venía siendo víctima de amenazas extorsivas, por parte de grupos delincuenciales, lo cual hace parte de la investigación.

Entre tanto, el hoy fallecido presentaba anotaciones judiciales por los delitos de homicidio, en hechos registrados en febrero de 2016, violencia intrafamiliar año 2011, y porte ilegal de arma de fuego en 2017.

Tras conocerse el hecho, los familiares de Marcos Rueda llegaron al lugar donde fue asesinado y alteraron la escena, en medio de llanto y dolor.