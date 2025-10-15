Dos hombres y dos mujeres que portaban y comercializaban drogas sintéticas y marihuana en diversos sectores de la ciudad de Cartagena fueron capturados por unidades de la Policía Metropolitana.

Se trata de los alias ‘Eilyn’, ‘Dubraska’, ‘El Maycol’ y ‘El Lucho’, a quienes los uniformados les incautaron 26 cigarrillos de marihuana y cerca de 40 dosis de droga sintética (tusi).

A los dos primeros, que tienen 21 y 27 años de edad, respectivamente, y que son nativos de Venezuela, les encontraron 20 dosis de droga sintética (tusi).

Policía de Cartagena

Policía de Cartagena/Cortesía

Los indiciadas, son señaladas por la comunidad de ser las responsables de la venta de estupefacientes en diferentes sectores del Centro Histórico; mientras que a ‘El Maycol’ y ‘El Lucho’, de 25 y 39 años, nativos de Pasto y Cartagena, respectivamente, les hallaron los 26 cigarrillos de marihuana y más de 10 dosis de droga sintética (tusi), listas para ser distribuidas en en sectores turísticos.

Sobre estas detenciones el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que en lo corrido del año han capturado a 2.327 personas por tráfico de estupefacientes y han incautado más de 582 kilos de alucinógenos, entre marihuana, base de coca, bazuco, cocaína y tusi.

“Con estas acciones buscamos reafirmar nuestro compromiso con la seguridad ciudadana, asestando golpes certeros a las organizaciones que afectan la convivencia en los territorios”, sostuvo el alto oficial que a su vez invita a denunciar hechos delictivos a través de la Línea de Emergencia 123 – 321 3946246. E mail: sijin.mecar@policia.gov.co