La tranquilidad en el Centro de Sabanagrande se vio interrumpida la noche de este martes 14 de octubre, cuando dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta realizaron varios disparos contra un establecimiento comercial llamado ‘La Nueva Central’, ubicado en la carrera 7 con calle 12.

De acuerdo a la información suministrada por la propietaria del negocio, eran las 7:20 p.m. cuando dos desconocidos a bordo de una moto se parquearon frente al negocio.

Acto seguido, uno de ellos desenfundó un arma de fuego y, sin mediar palabra, abrieron fuego con un arma tipo traumática contra el establecimiento comercial, impactando los vidrios de la tienda.

Afortunadamente no se reportaron personas heridas, aunque el ataque generó mucho pánico entre los comerciantes y transeúntes de la zona.

Es importante recordar que el pasado 1 de octubre, en el mismo municipio, se presentó un incendio en la discoteca ‘Xtragos Disco Bar’, cuyas hipótesis, al parecer, apuntarían a un supuesto caso de extorsión.

El Coronel John Harvey Peña Riveros, Comandante departamento de la Policía del Atlántico informó que se encuentra al frente del caso con agentes del GAULA, con el fin de esclarecer los hechos y dar con la captura de los responsables.