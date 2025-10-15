Siendo las 4:40 de la mañana de este miércoles 15 de octubre, los médicos de turno de la Clínica Los Almendros informaron sobre el deceso de Cristian Javier Alvis Buendía, de 25 años, quien registraba una herida por arma de fuego en la zona occipital.

Cabe reseñar que el día de ayer, Alvis Buendía había sufrido un atentado sicarial junto con Yesid Manjarrés, de 27 años de edad, cuando fueron atacados a tiros en inmediaciones del puente de Siete de Abril, sobre la Avenida Circunvalar con carrera 15 Sur.

Yesid Manjarrés, de 27 años de edad, muerto a bala.

Según el reporte preliminar de las autoridades, el ataque ocurrió hacia las 5:45 de la tarde del martes 14 de octubre, cuando las víctimas se desplazaban en motocicleta y fueron interceptadas por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta Suzuki AX, de color negro con rojo.

Sin mediar palabra, los atacantes abrieron fuego en repetidas ocasiones y luego huyeron del lugar.

Manjarrés falleció en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las heridas, mientras que Alvis fue auxiliado y trasladado por los transeúntes a la Clínica Los Almendros, donde permaneció hasta el día de ayer bajo pronóstico reservado.

La Sijín de la Policía asumió la inspección técnica del cadáver y la investigación del caso. Asimismo Las autoridades trabajan en la recopilación de cámaras de seguridad del sector para dar con los responsables y esclarecer los móviles de este nuevo doble homicidio.