Un nuevo hecho de violencia se registró la tarde de este martes 14 de octubre en la localidad Metropolitana de Barranquilla. Un hombre murió y otro resultó herido tras ser atacados a tiros en inmediaciones del puente de Siete de Abril, sobre la Avenida Circunvalar con carrera 15 Sur.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, el ataque ocurrió hacia las 5:45 de la tarde, cuando las víctimas se desplazaban en motocicleta y fueron interceptadas por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta Suzuki AX, de color negro con rojo.

Sin mediar palabra, los atacantes abrieron fuego en repetidas ocasiones y luego huyeron del lugar.

Uno de los hombres, aún sin identificar, murió en el sitio debido a la gravedad de las heridas, mientras que el otro fue trasladado por transeúntes a la Clínica Los Almendros, donde permanece bajo atención médica.

Este sujeto respondería al nombre de Cristian Javier Alvis Buendía, de 27 años y quien fue llevado a la Clínica Los Almendros con impacto de bala en la cabeza.

La Sijín de la Policía asumió la inspección técnica del cadáver y la investigación del caso. Las autoridades trabajan en la identificación de las víctimas y en la recopilación de cámaras de seguridad del sector para dar con los responsables.