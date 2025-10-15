La Policía Metropolitana de Barranquilla confirmó este miércoles 15 de octubre la detención de seis presuntos miembros de la estructura delincuencial ‘los Costeños’ y la notificación de otros cuatros individuos en centros carcelarios, todos presuntamente involucrados al ala criminal de un sujeto conocido con el alias de ‘Carlos Muleta’, quien delinque en el suroccidente de esta capital.

Según la autoridad fueron siete diligencias de allanamiento y registro en diferentes sectores de los barrios Los Ángeles, La Paz, Pinar del Río y Villa San Pedro, lo cual permitió los recientes resultados.

La Policía destacó cinco capturas por orden judicial por el delito de homicidio, una captura en flagrancia por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, y cuatro notificaciones en establecimientos penitenciarios por homicidio.

Leida Castillo Carpintero, alias Leida, una de las capturadas, sería la compañera sentimental de alias ‘Carlos Muleta’, señalado cabecilla de la estructura.

Otros nombres de los capturados fueron Andrés Felipe Cuello Castro, Orlando Ignacio Ruiz, alias Chapa; Dayana del Carmen García Camargo, alias La Flaca; Mateo de Jesús Morales, alias Mateíto, y Jhon Orlando Ruiz, alias Jhon.

Mientras que los notificados fueron Angie Valentina Ruiz, Lewis Arley Garcés Castro, alias Lewis; Jampier Santiago Suárez, y Diego Armando De la Hoz Mosquera, alias Dieguito.

En el caso de Angie Ruiz y Jampier Santiago Suárez, los dos fueron notificados como presuntos sicarios vinculados a la ejecución de homicidios relacionados con el control de las rentas criminales derivadas del tráfico de estupefacientes.

“Los capturados suman un total de 87 anotaciones judiciales por delitos como homicidio, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas de fuego, hurto y violencia intrafamiliar”, destacó la Policía a través de un comunicado.

Durante el procedimiento se logró la incautación de 27 gramos de tusi (2C-B), 13 gramos de marihuana, 29 pastillas de éxtasis, cinco panfletos extorsivos alusivos al ‘BRC – Bloque Resistencia Caribe’ y cuatro teléfonos celulares.

De acuerdo con la institución armada, la estructura criminal al servicio de alias ‘Carlos Muleta’ estaba dedicada al cobro de extorsiones a comerciantes, tráfico de estupefacientes y homicidios selectivos en el suroccidente de Barranquilla.

El brigadier general Edwin Urrego Pedraza, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, manifestó que este resultado operativo es producto de un trabajo articulado y constante contra las estructuras del crimen organizado. “Gracias a esta operación se logró el esclarecimiento de cinco homicidios ocurridos en los barrios La Paz y Los Olivos”, anotó.

En esa línea, las víctimas fatales de esta ala criminal de los Costeños serían: Diego José Diago Lugo y Mayerlis Paola Ramírez Yolianis, crimen ocurrido el 1 de junio de 2024; Ener Claudina Núñez Radillo, crimen ocurrido el 29 de agosto de 2024; Diego Fernando Mejía Naranjo, crimen ocurrido el 26 de septiembre de 2024, y José Ignacio Herazo Rodríguez, homicidio registrado el 12 de noviembre de 2024.

Con este resultado, según el alto oficial, se afecta de manera contundente el componente financiero del grupo criminal, que generaba cerca de 250 millones de pesos mensuales producto de homicidios por encargo, tráfico de drogas y comercio ilegal de armas de fuego.