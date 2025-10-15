Una misión humanitaria integrada por la Defensoría del Pueblo, la Iglesia católica, el alcalde del municipio de Río de Oro, Arnoldo Osorio, y la Personería Municipal, permitió que las personas retenidas en la hacienda La Pola retornaran a sus hogares, en buenas condiciones de salud e integridad.

Lea: Retienen a militares, policías y civiles en la hacienda La Pola, en Río de Oro

De acuerdo con un vocero de la Defensoría del Pueblo, luego de la intervención el ingeniero Sergio Andrés Tamayo Cáceres y Alexander Ramírez Bermúdez fueron totalmente liberados y serán llevados junto a sus familiares.

“Escuchamos a la población de la comunidad de La Pola, donde los campesinos han denunciado algunas situaciones puntuales como algunos disparos en contra de menores de edad, adultos mayores y mujeres, lo cual alteró la tranquilidad de este lugar. Asimismo, dentro de toda esa situación que se presentó la comunidad decide retener a Sergio y a Ramírez, y traerlos a un sitio para resguardarse con ellos”, indicó el vocero del órgano de control.

De igual manera resaltó que frente a las denuncias realizadas por los ocupantes de la comunidad La Pola, la Defensoría del Pueblo hará las investigaciones con las autoridades competentes.

Lea: Presuntos ladrones fueron capturados tras cometer un hurto

Fuentes de la Quinta Brigada del Ejército Nacional indicaron que en estos hechos no hubo militares o algún otro personal de la fuerza pública retenidos, y que solo se trató de versiones preliminares que luego fueron desmentidas.

Es de indicar que este conflicto se originó por la ocupación de la hacienda La María, ubicada al lado de la hacienda La Pola, propiedad de Elmer Tamayo, oriundo de Ocaña, Norte de Santander, y quien habría ejercido presión para recuperar sus tierras, lo cual se efectuó.