En la hacienda La Pola, ubicada en el corregimiento de Río de Oro, sur del Cesar, permanecen retenidos dos civiles, seis unidades del Ejército Nacional, un mayor, un teniente coronel de la Policía Nacional, y otros uniformados de esta misma institución, por cuenta de campesinos que reclaman tierras.

La situación se generó desde el pasado martes, cuando varias personas que están asentadas en dicho predio, invadieron la finca La María, según indicaron las autoridades departamentales. Posterior a ello, el propietario de esta estancia habría llegado con personal de seguridad para recuperar sus tierras por lo que se generó una confrontación.

Cortesía

Tras varias horas de dialogo e incluso disputas los invasores se retiraron de la finca La María, pero retuvieron a los antes mencionados, entre ellos se encuentran Sergio Andrés Tamayo Cáceres, y Alexander Ramírez Bermúdez.

Tamayo Cáceres, ingeniero de profesión, es hijo del gerente del Hospital de Ocaña, Elmer Tamayo, quien es el propietario de la finca La María. Su hijo habría llegado para estar presente en el proceso de recuperación de la tierra.

De acuerdo con el secretario de Gobierno departamental, Eduardo Esquivel, por esta situación se encuentra instalado un Puesto de Mando Unificado, en el que establecieron diálogo con la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, para trazar una ruta que permita la liberación de todos los retenidos.

“Esa es la situación al momento y a partir de las 7:00 de la mañana de este miércoles estábamos ya prestos seguir con los canales de diálogo y que los retenidos puedan salir de la hacienda y que además el Gobierno nacional pueda solventar la problemática de tierras que enfrentan los campesinos”, puntualizó Eduardo Esquivel.