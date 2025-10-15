Tras solicitud de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, AUNAP, entidad encargada de regular la pesca y acuicultura en el país, la Dirección de Desarrollo Agropecuario y Rural de Sincelejo hizo acompañamiento al operativo veda del bagre rayado en el Mercado Público de Sincelejo.

El objetivo de este plan fue verificar si se está comercializando el producto.

Alcaldía de Sincelejo

La medida fue adoptada debido a que desde el 15 de septiembre y hasta el 15 de octubre del presente año está prohibida la extracción, comercialización y consumo de la especie (bagre rayado), lo que conlleva a hacer inspecciones rigurosas en todos los expendios de pescado.

Funcionarios de la AUNAP y de la Dirección de Desarrollo Agropecuario y Rural del municipio de Sincelejo no hallaron ningún indicio durante el procedimiento de inspección, por lo que consideraron impartir las recomendaciones correspondientes; no obstante, continuarán haciendo inspección y vigilancia para lograr el cumplimiento de la mencionada prohibición.