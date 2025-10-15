La Gobernación de La Guajira, a través de la Dirección de Turismo, entregó dinero en representación de vouchers de innovación a 45 empresarios del sector turístico del departamento de La Guajira.

Esto representa un capital de inversión destinado a fortalecer los negocios de los prestadores de servicios turísticos, impulsando la innovación, la calidad y el crecimiento del sector en el departamento.

Durante un evento realizado en Riohacha, el gobernador Jairo Aguilar Deluque, junto al director de Turismo departamental, Rafael Zúñiga, realizaron la entrega simbólica a 45 empresarios turísticos, seleccionados tras un proceso de formación, capacitación, certificación y evaluación por parte de un jurado experto conformado por representantes de la Universidad de La Guajira, el Sena, entre otros.

Los beneficiarios provienen de distintos municipios del departamento y representan una amplia diversidad del sector: agencias de viajes, alojamientos rurales, guías turísticos comunitarios y emprendimientos liderados por mujeres, fortaleciendo así un modelo de turismo más inclusivo y sostenible.

Durante este proceso, 250 prestadores de servicios turísticos fueron certificados en calidad y sostenibilidad. De ellos, 100 empresarios recibieron formación avanzada en mercadeo, finanzas, internacionalización y gestión empresarial.

Finalmente, los participantes socializaron sus pitch empresariales, donde demostraron la solidez de sus propuestas ante un jurado evaluador.

Las calificaciones obtenidas determinaron a los 45 ganadores de los Vouchers, incentivo que les permitirá acceder a bienes y servicios para optimizar sus procesos y fortalecer su posicionamiento en mercados nacionales e internacionales.

Finalmente, el gobernador Jairo Aguilar Deluque, expresó que “lo más importante pasa necesariamente por la calidad de nuestra gente, de las personas que desde hace muchos años vienen haciendo turismo en el territorio, haciendo un esfuerzo enorme desde sus emprendimientos, y esto es un reconocimiento a ese trabajo. Es con ellos que podemos dar un impulso real al sector turístico del departamento de La Guajira”.