Tras el fuerte tornado registrado el pasado 10 de octubre en Riohacha, La Guajira, que dejó daños materiales en varios sectores de la ciudad, la Alcaldía Distrital realizó entrega de ayudas humanitarias a los afectados.

Durante la jornada, se distribuyeron láminas de zinc y de eternit, brindando una respuesta oportuna para mitigar las afectaciones y permitir que las familias puedan reconstruir sus hogares.

Los barrios más afectados fueron el Dividivi, Cien Casas, La Luchita y las comunidades de Sajecito, Cachaca y el sector Playa.

Por su parte, el alcalde Genaro Redondo expresó durante la jornada que “su compromiso es el de continuar acompañando a las comunidades afectadas, fortaleciendo las acciones de prevención para reducir los riesgos durante la actual temporada de lluvias”.

En total, alrededor de 30 familias del distrito fueron censadas y atendidas por el equipo de la Oficina de Gestión del Riesgo y la Alcaldía de Riohacha, en un trabajo articulado que busca garantizar una atención oportuna y solidaria ante emergencias naturales.

Finalmente, la administración distrital indicó que durante esta temporada de lluvias y de manera preventiva también han realizado labores de reposición de rejillas, limpieza de canales y optimización de las redes de alcantarillado para mitigar las inundaciones.