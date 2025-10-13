La Corporación Autónoma Regional de La Guajira – Corpoguajira realizó la entrega oficial de 40 triciclos a los recicladores de oficio pertenecientes a las asociaciones Corprecam y Reciunidos, en el marco del proyecto “Implementación de estrategias de educación y gestión ambiental en la zona de influencia del centro histórico y nuevo centro de Riohacha”.

Leer también: Ejército y más de 30 instituciones cumplieron gran jornada humanitaria en Uribia, La Guajira

El acto protocolario contó con la participación del director general de Corpoguajira, Samuel Lanao Robles, el alcalde de Riohacha, Genaro Redondo Choles, representantes de las asociaciones beneficiadas, recicladores de oficio y miembros de la comunidad.

Los triciclos entregados se destinarán a la recolección de materiales reciclables en la zona de influencia del proyecto, comprendida entre la calle 1ª y la calle 12, entre las carreras 1B y 15 del área urbana de Riohacha. Las rutas establecidas también incluyen la recolección de materiales depositados en las estructuras con figuras de animales representativos, instaladas por la Corporación para fomentar la disposición adecuada de residuos plásticos.

“Este proceso nos permite avanzar en la creación de una ruta de gestión de residuos, integrando a recicladores, comerciantes, residentes y estudiantes en una labor conjunta para reducir la contaminación, conservar los recursos naturales y mejorar la calidad ambiental y la salud de los habitantes del distrito de Riohacha”, afirmó Samuel Lanao Robles, director general de Corpoguajira.

Importante: Policía conmemoró el Día Nacional del Veterano en Riohacha

Asimismo, explicó que esta iniciativa también le apunta a promover el adecuado manejo de los residuos sólidos en la capital guajira, mediante actividades lúdicas y jornadas de socialización puerta a puerta dirigidas a sectores residenciales, comerciales y educativos. “Así dignificamos la labor del reciclador de oficio, fortaleciendo sus capacidades técnicas y mejorando sus condiciones de trabajo”, agregó.

Durante la ejecución del proyecto, Corpoguajira ha brindado asistencia técnica y operativa a estas asociaciones, en administración, contabilidad básica, seguridad industrial, salud en el trabajo y fortalecimiento organizacional.

El proyecto cuenta con el respaldo de diversas entidades y actores locales, entre ellos las Juntas de Acción Comunal, la empresa Interaseo, y representantes de la Alcaldía Distrital y la Gobernación de La Guajira.