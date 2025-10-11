En el marco del Día Nacional del Veterano, en Riohacha se realizó una significativa jornada de conmemoración para honrar a quienes sirvieron con honor a la patria en la Policía Nacional y las Fuerzas Militares de Colombia.

Lea también: Anuncian cortes eléctricos para este sábado en Barranquilla y otros municipios

La actividad fue organizada por el Departamento de Policía Guajira y contó con la participación de autoridades civiles, policiales y militares.

La jornada inició con una ofrenda floral en el parque de La Indígena, lugar simbólico donde se rindió homenaje a los hombres y mujeres que ofrecieron años de su vida al servicio del país.

Lea también: Adulto mayor fue asesinado en Puerta Dorada cuando esperaba el transporte para ir a trabajar

Posteriormente, se celebró una solemne eucaristía en el comando del Departamento de Policía Guajira, espacio espiritual que permitió elevar oraciones por los veteranos, sus familias y por quienes ya partieron.

Tras la ceremonia religiosa, se compartió un desayuno de integración y se llevó a cabo la entrega de reconocimientos a los veteranos, en agradecimiento por su compromiso, sacrificio y aporte a la seguridad nacional.

Lea también: Se aplaza designación de rector en Uniatlántico: Josefa Cassiani asume en calidad de encargo

El evento contó con la presencia del gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar Deluque, quien resaltó el papel fundamental de los veteranos en la construcción de la paz y la defensa de los derechos ciudadanos. También asistieron el Secretario de Gobierno Distrital, Wilson Rojas, miembros de la Policía y del Ejército Nacional, así como oficiales activos y en retiro, quienes se unieron para rendir tributo a los héroes de uniforme.