En horas de la mañana de este viernes 10 de octubre, un hombre fue asesinado con arma blanca tras oponerse a un hurto cuando se dirigía a su lugar de trabajo.

El hecho de sangre se registró a la altura de la carrera 18 Sur con calle 100, sector de Puerta Dorada.

La víctima fatal fue identificada por las autoridades como Fredy José Torres Díaz, de 61 años de edad, quien laboraba como oficios varios en el centro comercial Portal del Prado.

De acuerdo con el informe suministrado por la Policía, a eso de las 5:05 de la mañana, Torres Díaz había salido de su apartamento, ubicado en el conjunto residencial Puerta Dorada, con destino a su lugar de trabajo.

Mientras esperaba en la calle por el transporte público, este fue abordado por un sujeto que, al parecer, lo intimidó con un arma blanca para hurtarle sus pertenencias. Fredy José se opuso al robo y, en medio del forcejeo, el desconocido le provocó una mortal herida a la altura del tórax.

Malherido, la víctima fue trasladada de urgencia por unos transeúntes hasta la Clínica Abaton, donde los médicos de turno informaron que había ingresado sin signos vitales debido a la gravedad de la herida.

Entretanto, en una rápida reacción de las autoridades, los uniformados lograron la captura del presunto agresor, identificado como Heider Alberto Murcia Moreno, de 21 años de edad.

El capturado fue trasladado hasta las instalaciones de la URI de la Fiscalía para su judicialización.