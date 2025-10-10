Con el propósito de garantizar mejoras en la prestación del servicio de energía, la empresa Air-e Intervenida realizará, este sábado, nuevas intervenciones eléctricas en diferentes sectores de Barranquilla, Ponedera y Palmar de Varela.

Para el caso de Barranquilla, se adelantará cambio de poste en la calle 73B con carrera 41B, en el barrio Las Delicias, cuyo trabajo se extenderá desde las 8:10 a. m. hasta las 4:00 p. m.

Por otra parte, una brigada técnica de la empresa ejecutará adecuaciones eléctricas en zona rural de Ponedera, en la carrera 14 con calle 4, entre la 1:00 p. m. y las 4:00 p. m.

Finalmente, desde las 8:00 a. m. hasta las 12:00 p. m. se llevarán a cabo otras maniobras eléctricas en el barrio Alfonso López de Palmar de Varela, en la calle 13 con carrera 8, por lo que será necesaria la interrupción del servicio de energía para garantizar seguridad del equipo técnico.