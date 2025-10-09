Como un mensaje de impulso hacia la transición de la región Caribe a una entidad territorial, los gobernadores y miembros de la Bancada Caribe firmaron este jueves la ‘Declaración de Montería’, una propuesta conjunta que establece compromisos para el desarrollo del territorio en los próximos años.

El acto, que se llevó a cabo en el marco de la conmemoración del Día de la Región Caribe, confirmó la unidad territorial que existe para solicitar al Gobierno nacional que se le dé prioridad al trámite de ley orgánica que busca la aprobación de un “Referendo por las Regiones” el próximo 8 de marzo.

Al respecto, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano resaltó que: “radicamos con urgencia ante el Parlamento este trámite porque el Caribe decide por el Caribe. La autonomía no divide a Colombia, la fortalece desde las regiones, y la RET es la expresión legítima de integración, autonomía y servicio público eficaz. La historia ha demostrado que cuando las decisiones se toman cerca de la gente, los resultados llegan más rápido y con mejor impacto”.

La gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuan, también indicó que la materialización de la regionalización no admite aplazamientos.

“Es urgente que las bancadas y el Congreso de la República entiendan que esta no es una discusión que podamos postergar. La capacidad de asumir la transformación del Caribe colombiano, de impulsar el desarrollo económico desde nuestras propias zonas y solucionar nuestras problemáticas, está directamente ligada a la aprobación de la ley que nos convierta de RAP a RET.

Agregó que: “Pedimos que se priorice esta iniciativa. Necesitamos tener la gestión mucho más cerca; la realidad del Caribe no da espera”.

En esa misma línea de acción, la gobernadora de Sucre, Lucy García, indicó que” esta es una oportunidad única porque las desigualdades sociales impuestas por el centralismo no dan espera. Todos estamos unidos alrededor de esta causa, por eso, señor presidente Petro y congresistas, en sus manos está la decisión de vida de al menos 14 millones de ciudadanos que claman por una mejor calidad de vida”, recalcó la mandataria sucreña.

Mientras tanto, la representante a la Cámara por el departamento de San Andrés y Providencia, Elizabeth Jay - Pang Díaz, destacó la celebración del Día de la Región Caribe y la lucha que se está haciendo para cerrar brechas en la que los territorios.

“Nuestra lucha coincide con el acceso a agua potable, la transición energética y el desarrollo de economías de alto impacto como el turismo que se verían beneficiadas con mayor descentralización de los recursos económicos que en este momento están en su mayoría siendo administrados por el poder central”, comentó.

De esta manera, la Declaración de Montería —denominada “Compromiso político por la Región Entidad Territorial Caribe” dejó por escrito un pedido hacia el Gobierno: “respetuosamente solicitamos al señor presidente de la República suscribir el Mensaje de Urgencia al proyecto de Ley Orgánica de transición de la RAP a la RET Caribe, para habilitar su trámite abreviado en el Congreso y acelerar la puesta en marcha de las herramientas institucionales que permitan cerrar brechas, mejorar servicios y llevar resultados tangibles a nuestras comunidades”.

Los compromiso de la RET Caribe

La agenda del Caribe como Región Entidad Territorial contempla un plan de acción de siete puntos para gestionar de manera local los problemas del territorio:

1- Trámite legislativo sin excusas: acompañamiento de los mandatarios al proceso de transición RAP - RET.

2- Autonomía con responsabilidad: mayor poder de decisión, pero con un estricto régimen de transparencia, control social y rendición de cuentas.

3- Portafolio de proyectos que cambian vidas: se enfoca en seis áreas clave: agua y seguridad hídrica, conectividad e infraestructura, educación, ciencia y empleo, salud digna, transición energética justa, y agro y turismo sostenible.

4- Menos trámites, más resultados: creación de una ventanilla regional para destrabar proyectos y coordinar Nación–Región–Departamentos–Municipios.

5- Financiación inteligente: concentrar recursos de Presupuesto General, regalías, cooperación y alianzas público-privadas en proyectos de alto impacto.

6 - Metas de 180 días: En los próximos seis meses, la RET fijará hitos visibles por sector con responsables públicos para que la gente vea el cambio pronto.

7- Orgullo de región: promover una narrativa que una e identifique al Caribe como centro de futuro, no como periferia.

Cabe resaltar que los años 2025 y 2026 podrían marcar el nacimiento institucional de la RET, ya que de ser aprobado el proyecto de ley, luego este pasará a un Referendo para que la Región Caribe se exprese en las urnas el próximo 8 de marzo de 2026.