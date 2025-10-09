A un día del inicio del mantenimiento de la planta de regasificación Sociedad Portuaria El Cayao (SPEC), el Gobierno, a través del Ministerio de Minas y Energía, instaló este jueves 9 de octubre de manera permanente la Comisión Asesora de Coordinación y Seguimiento de la Situación Energética (CACSSE).

Lea aquí: Karen Schutt dice que no habrá racionamiento de energía en el Caribe; Andeg dice que la situación del gas es “muy apretada”

La instalación se realizó desde las instalaciones de XM, operador del Sistema Interconectado Nacional (SIN), en cabeza de la ministra encargada de Minas y Energía, Karen Schutt, y con la participación del superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Felipe Durán Carrón.

El propósito de esta medida es monitorear en tiempo real el mantenimiento programado de la planta de regasificación, ubicada en Cartagena, y garantizar la continuidad y confiabilidad en el suministro de energía durante este periodo operativo.

Schutt destacó que el Gobierno nacional viene realizando una coordinación estrecha entre las empresas generadoras térmicas, Ecopetrol, la Unidad de Planeación Minero-Energética (Upme), la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), ISA y el Centro Nacional de Despacho (CND) para asegurar el flujo continuo de gas hacia las centrales eléctricas de la región Caribe.

“Esta comisión permite un seguimiento técnico y oportuno a cada variable del sistema energético. Desde XM contamos con la información en tiempo real que nos permite anticipar decisiones y garantizar la estabilidad operativa del sistema eléctrico nacional”, afirmó la ministra (e).

Lea también: Ministerio de Minas insiste en que no hay racionamiento de gas, sino un “esquema de priorización”, ¿qué significa?

La CACSSE tiene entre sus funciones evaluar el balance energético del país, proponer medidas preventivas y coordinar acciones interinstitucionales que mitiguen riesgos asociados a la oferta de energía y gas natural, especialmente ante la ocurrencia del fenómeno de El Niño.

Durante el mantenimiento de SPEC, la comisión supervisará el abastecimiento de gas natural a las plantas térmicas Termocandelaria, Tebsa, Termoflores, Termonorte, Termoguajira y Proeléctrica, las cuales serán clave en la seguridad energética de la región Caribe.

“El mensaje para los agentes del sector y los usuarios es de plena confianza: se cuenta con la disponibilidad de gas y generación suficiente para atender la demanda. La articulación institucional y la gestión preventiva son pilares de la estabilidad energética del país”, subrayó Schutt.

Seguimiento desde Superservicios

El superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Felipe Durán, quien estuvo presente en la instalación del CACSSE, realizó una visita de inspección a XM siguiendo las directrices del presidente Gustavo Petro para garantizar justicia tarifaria y proteger el bolsillo de los usuarios.

Durante la jornada, Durán se reunió con el equipo técnico y directivo de XM para revisar el comportamiento reciente del mercado de energía, los precios del mercado mayorista y las condiciones de generación y transmisión eléctrica a nivel nacional.

“Por instrucción del presidente Gustavo Petro estamos haciendo seguimiento permanente a los mercados de energía para garantizar que el sistema funcione con equidad y transparencia. La Superservicios trabaja para que las decisiones del mercado beneficien a los colombianos”, afirmó Durán.

La Superintendencia destacó que su vigilancia especial busca verificar que las decisiones operativas y comerciales del mercado se reflejen en tarifas justas y transparentes, evitando cobros injustificados y promoviendo una mayor eficiencia en beneficio de los hogares colombianos.

Con estas acciones conjuntas, el Gobierno Nacional fortalece la coordinación técnica e institucional del sistema energético, asegurando la operación continua del sistema eléctrico, la transparencia del mercado y la protección de los usuarios durante el mantenimiento de la planta SPEC.