Más de 2.500 personas de las comunidades más necesitadas del municipio de Uribia, La Guajira, se beneficiaron con la gran jornada en la que participaron la Fundación Ancla, la Décima Brigada, el Batallón de Acción Integral N.° 1, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Gobernación del departamento, la Alcaldía de local y más de 30 entidades públicas y privadas.

Durante la actividad, los habitantes de zonas rurales y urbanas del municipio recibieron atención médica integral en especialidades como medicina general, odontología, pediatría, enfermería y psicología. Además, se realizaron consultas de trabajo social, jornadas de promoción de la salud mental y entrega gratuita de medicamentos, para beneficio de centenares de familias wayúu y población vulnerable.

Los niños fueron protagonistas de un espacio de alegría con actividades lúdicas, recreativas y pedagógicas, orientadas a fortalecer valores como el respeto, la solidaridad y el amor por la patria. Así mismo, se desarrollaron talleres sobre prevención del reclutamiento infantil, autocuidado, liderazgo comunitario y cultura ciudadana, promovidos por los profesionales del Ejército Nacional y las instituciones aliadas.

En la jornada también se brindó asesoría jurídica, orientación familiar y apoyo psicosocial, además de la entrega de ayudas humanitarias, kits escolares y elementos de primera necesidad a madres cabeza de hogar y adultos mayores.