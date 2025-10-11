La noche de este viernes 10 de octubre, sicarios irrumpieron en un establecimiento de venta de bebidas alcohólicas donde compartían un grupo de amigos y asesinaron a dos de ellos con arma de fuego en el área rural del municipio de Albania, La Guajira.

Las autoridades revelaron que las víctimas respondían a los nombres de Jaime Pushaina Trujillo y Samuel Pushaina, ambos pertenecían a la etnia wayuu y residían en la comunidad indígena Piturumana. Al parecer uno era soldado profesional.

El atentado se registró en la vereda La Jamichera, jurisdicción del corregimiento de Porciosa.

Según la información preliminar recabada, los mencionados se encontraban departiendo es un estadero, cuando fueron sorprendidos por dos sujetos que llegaron, les dispararon y huyeron con rumbo desconocido en la motocicleta en la que se movilizaban.

Minutos después, al lugar llegaron familiares de los baleados y se encontraron con los cuerpos tirados en el piso, ya sin signos vitales.

Personal del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Policía Judicial se encargó de la inspección. De igual manera, la Policía del departamento delegó las investigaciones al grupo de homicidios de la Sijín y Sipol para tratar de establecer los móviles del doble homicidio y dar con la captura de los responsables.