En la mañana de este viernes 10 de octubre un hombre murió en un centro asistencial del municipio de Maicao tras ser atacado con arma de fuego por desconocidos.

Las autoridades revelaron que la víctima respondía al nombre de José Eduardo Mozo Ilidge.

El atentado se registró sobre la calle 24 con carrera 33 del barrio Alto Prado, en el perímetro urbano de la municipalidad fronteriza.

La información preliminar da cuenta de que la víctima se encontraba en su motocarro parqueado frente a una tienda, cuando fue sorprendido por dos individuos que se movilizaban en una motocicleta.

El que hacía las veces de parrillero sacó una pistola, le propinó tres disparos y huyó junto a su cómplice.

Por su parte, Mozo Ilidge, malherido, fue trasladado por residentes del sector hasta la sala de urgencias del hospital San José, donde los galenos en turno le realizaron acciones de reanimación, pero este no respondió y oficializaron su muerte.

La Policía departamental expresó que los hechos son materia de investigación por parte personal de la Sijín y Sipo, que adelantan labores para establecer los móviles y dar con la captura de los sicarios.