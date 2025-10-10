Parte del contingente médico que participará en la Gran Brigada Internacional de Salud que se desarrollará los días 11, 12 y 13 de octubre en el municipio de Uribia, aterrizó en un avión de la Fuerza Espacial Colombiana en el aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha, La Guajira.

Con esta llegada, se completa el grupo de más de 200 profesionales de la salud, entre médicos, enfermeros, odontólogos, terapeutas y voluntarios nacionales e internacionales, que brindarán atención integral en comunidades apartadas del municipio.

La misión humanitaria que beneficiará a más de 2.500 personas en zonas rurales se desarrollará en los asentamientos Aeropuerto 1 y 2, La Donación, La Bendición de Dios, La Esperanza, Villa del Rosario y Flor del Campo, donde se ofrecerán consultas médicas, vacunación, atención odontológica, entrega de medicamentos y educación en salud preventiva.

Al respecto, el gobernador Jairo Aguilar Deluque, expresó que, “esta brigada representa unión, compromiso y esperanza. Nos llena de orgullo recibir a quienes vienen desde diferentes partes del país y del mundo para aportar su conocimiento y corazón al servicio de La Guajira”.

De igual manera, la secretaria de Salud, Leydi González, resaltó que esta misión refuerza la atención primaria en salud en territorios de difícil acceso. “Cada profesional que llega hoy es parte de un propósito colectivo: cuidar la vida de nuestras comunidades y seguir cumpliendo la palabra con nuestro pueblo wayuu”, afirmó.

La iniciativa es el resultado de la articulación entre la Gobernación de La Guajira, a través de la Secretaría de Salud Departamental, la Fundación Ancla Colombia, el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y otras instituciones que suman esfuerzos por el bienestar de la población.