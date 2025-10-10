Un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento para cumplir en centro carcelario contra Luis Eduardo Martínez Díaz, quien según la Fiscalía General de la Nación sería uno de los coordinadores del homicidio de la servidora del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), Ana Isabel Mejía Córdoba, perpetrado el 14 de noviembre de 2024, en Riohacha, La Guajira.

Durante la audiencia, un fiscal de la Delegada para la Seguridad Territorial le imputó en calidad de coautor los delitos de homicidio; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, las dos conductas agravadas.

Anteriores cargos que el procesado no aceptó, sin embargo, el magistrado en turno le aplicó la orden intramuros.

Las actividades investigativas desplegadas por el ente acusador dan cuenta de que Martínez Díaz presuntamente participó en reuniones previas en las que se planeó el crimen y conocieron detalles sobre la rutina y movimientos de la servidora. Además, habría seleccionado al sicario y al motociclista que lo transportó hasta el lugar de los hechos y facilitó su huida.

El homicidio

En la fecha antes mencionada, la víctima conversaba con un familiar en la terraza de su lugar de residencia y fue atacada con arma de fuego por un hombre que descendió de una motocicleta y posteriormente escapó del lugar.

Hay un condenado

Por este ataque, recientemente fue condenado a 23 años y 5 meses de prisión Juan David Rodríguez Ochoa, quien condujo la motocicleta utilizada para transportar a la persona que disparó contra la investigadora del CTI.