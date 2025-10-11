De un disparo en la cabeza fue asesinado un joven por desconocidos en el área rural del municipio de Dibulla, en La Guajira.

La víctima fue identificada por las autoridades como Aleider De Jesús Rizo Acosta, de 24 años, quien residía en el corregimiento de Mingueo.

El hallazgo se registró en horas de la tarde de este viernes, en la vereda San Salvador, cerca de la finca Guadalupe, en el área rural de la municipalidad en mención.

Según la información preliminar, el cadáver se encontraba en la orilla de una playa del sector cuando fue avistado por pescadores que dieron aviso a las autoridades

Minutos después, unidades de la Policía Nacional y del Laboratorio Móvil de Criminalística del CTI de la Fiscalía arribaron al lugar para adelantar la inspección técnica al cadáver.

De igual manera, la Policía del departamento delegó las investigaciones al grupo de homicidios de la Sijín y Sipol para tratar de establecer los móviles del doble homicidio y dar con la captura de los responsables.