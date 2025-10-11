Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Marcelino Gabriel Jaramillo Beltrán, de 24 años, señalado de haber asesinado a su suegra, el pasado 5 de octubre, en el municipio de Arjona, en el departamento de Bolívar.

De acuerdo con las autoridades, Jaramillo Beltrán sostuvo una fuerte discusión con Lilibeth Baes Villadiego, a quien le propinó una puñalada en el pecho, cuando se encontraban en una vivienda del barrio Las Margaritas, sector Care Perro.

Redes sociales Lilibeth Baes Villadiego recibió una puñalada en el pecho.

La víctima, conocida como Lili, de 36 años, recibió con varias heridas causadas, al parecer, con un arma cortopunzante.

Vecinos del sector alertaron a las autoridades tras escuchar los gritos de auxilio provenientes del inmueble. Además, la auxiliaron y trasladaron hasta el Hospital local, donde los médicos de guardia confirmaron su deceso.

Marcelino Gabriel Jaramillo Beltrán, yerno de la víctima, fue capturado en flagrancia por unidades de la Policía y dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Por estos hechos, la Fiscalía le imputó el delito de homicidio agravado, el cual no aceptó.