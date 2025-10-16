La Procuraduría General de la Nación informó por medio de un comunicado que solicitó a las autoridades del departamento del Cesar cumplir con los planes concretos para superar las fallas actuales en las cárceles en materia de hacinamiento, deficiencias en salud, alimentación e infraestructura.

Leer también: Alias Jesús fue asesinado dentro de una vivienda

“El ente de control, danto continuidad a las mesas penitenciarias como un espacio de seguimiento y articulación, pidió conocer los procesos contractuales para el manejo, transporte de alimentación; así como, el cumplimiento inmediato de los planes que han sido estructurados”, se lee en el escrito de la PGN.

El ente de control también solicitó que se garantice una salud efectiva para las personas privadas de la libertad (PPL) con el objeto de superar los rezagos en la atención médica, especializada y mental para ellos.

Mientras tanto, la Regional Cesar solicitó conocer el estado de los convenios traslados y ejecución presupuestal y los avances en la construcción de centros de atención transitoria. También pidió ser informada de los proyectos de infraestructura y adecuación para mitigar el hacinamiento en las estaciones de policía y las Unidades de Reacción Inmediata (URI).

Importante: Abiertas las inscripciones en la Universidad Popular del Cesar