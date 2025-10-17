En las últimas horas fue reportado el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer que habría sido asesinada con arma blanca en el perímetro urbano del municipio de Maicao.

Las autoridades revelaron que la víctima respondía al nombre de Yaina Sarmiento.

El cadáver fue encontrado en la noche de este jueves 16 de octubre, en una vivienda ubicada sobre la carrera 30 #1B-15, jurisdicción del barrio Almirante Padilla, etapa 3, en la municipalidad fronteriza del departamento de La Guajira.

De acuerdo con las primeras informaciones, la fémina tenía aproximadamente dos días de haber sido asesinada.

Residentes del sector dieron aviso a una patrulla de la Policía local sobre un fuerte olor que emanaba desde la vivienda.

Minutos después arribó una avanzada del Laboratorio Móvil de Criminalística del Cuerpo Técnico de Investigación -CTI- de la Fiscalía para la realizar la inspección a cadáver.

Durante el procedimiento, los peritos judiciales encontraron que la fémina tenía una cortada a la altura del cuello, por lo que presumen que fue degollada.

Según indicaron los investigadores a cargo del caso, uno los principales móviles apuntan a que el feminicida sería excompañero sentimental de Sarmiento Móvil, versión que está bajo verificación.

De igual manera, se encuentran tras la pista del responsable para dar con su captura.