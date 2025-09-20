Tras el proceso de valoración en los centros asistenciales a donde ingresaron, fueron dados de alta los 16 estudiantes que resultaron afectados con hidróxido sódico o soda cáustica, en la Institución Educativa Livio Reginaldo Fischione, en Riohacha, La Guajira.

Lea más: Estudiantes resultaron quemados con ácido tras accidente durante actividad escolar en Riohacha

El secretario de Educación del Distrito, Mario Cuan, le contó a EL HERALDO que “el parte médico de esta emergencia es satisfactorio”.

Agregó que, a la clínica Renacer, ingresaron tres menores. “Afortunadamente no presentaron lesiones graves, fueron atendidos y se mantuvieron en observación, luego se les dio salida al no presentar complicaciones”, aseguró.

De igual manera, expresó que los 13 restantes, que permanecían en la clínica Cedes, entre esos el que roció el líquido. “También fueron dados de alta y se encuentran en sus casas”, finalizó.

Ver más: Atentado sicarial cobra la vida de hombre de la etnia wayuu en Maicao, La Guajira

Por otro lado, se conoció que los hechos ocurrieron luego de que estudiantes del grado Décimo, realizaran un experimento durante una clase de química, al terminar, los envases con el líquido inflamable quedaron expuestos, niños de otros grados ingresaron al salón y uno roció el químico.

Finalmente, las autoridades locales indicaron que la clase fue preparada con toda la prudencia del caso y que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) regional La Guajira y la Policía de Infancia y Adolescencia asumieron la investigación.