Una persona de sexo masculino fue hallada muerta con heridas, al parecer, causadas con un arma cortopunzante en el perímetro urbano del municipio de Maicao, La Guajira.

Le puede interesar: Video: Futbolista agredió a árbitra tras ver la tarjeta roja durante un partido de la primera C

La víctima respondía al nombre de Yulder Buitrago Osorio, de 51 años de edad.

El hallazgo se registró en la noche de este lunes, en un apartamento del edificio Nataly, ubicado en la calle 14 con carrera 7A, del barrio Centro, de dicha municipalidad.

Vea aquí: Encuentran material de guerra de ‘Los Pachenca’ en área rural de Dibulla, La Guajira

Según la información preliminar, inicialmente las autoridades fueron notificadas sobre un incendio en el lugar en mención, por lo que minutos después, personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios se acercaron para atender la emergencia.

Pero cuando ingresaron, se toparon con la escena, sin embargo, sofocaron las llamas de la estufa encendida y dieron aviso a la Policía, que llegó y acordonó la escena.

Lea también: Alcaldía de Valledupar reporta reducción del 14 % en homicidios este año

Minutos después, una avanzada del Laboratorio Móvil de Criminalística del CTI de la Fiscalía realizó los actos urgentes e inspección. De igual manera iniciaron las investigaciones para establecer los móviles, que apuntan a que fue por hurtarlo, pues, la víctima se dedicaba al comercio de cabello natural y la mercancía que guardaba no estaba en el lugar.

Finalmente, los investigadores revisaron cámaras para identificar al autor material del crimen.