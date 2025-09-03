Un hecho repudiable ocurrió en medio de un partido de la primera C en Aracataca, Magdalena, cuando un futbolista agredió a la árbitra tras sacarle tarjeta roja. La víctima de esta violencia de género fue Vanessa Ceballos.

Cabe recordar que Ceballos formó parte de la primera terna arbitral en la historia del fútbol colombiano, formada en su totalidad por mujeres.

El partido correspondía a la Liga de Fútbol de Magdalena, durante la disputa de un torneo interclubes de carácter aficionado, organizado por la División Aficionada del Fútbol Colombiano (Difútbol). El hecho causó sorpresa y rechazo entre los presentes.

El incidente ocurrió durante el partido entre Deportivo Quique y Real Alianza Aracataca, al minuto 66 del compromiso, justo cuando Ceballos sancionó con tarjeta roja a un futbolista identificado por el narrador del encuentro como Bolívar, quien se encontraba en el banco de suplentes.

El jugador se levantó, al parecer enfurecido, y de manera desafiante miró fijamente a la árbitra y luego le dio una cachetada con su mano derecha. De inmediato la mujer intentó responderle e írsele encima pero los demás jugadores y árbitros tuvieron que intervenir.

Aunque no se conoció con certeza cuál habría sido el motivo para la expulsión del jugador, la Liga de Fútbol de Magdalena rechazó el acto violento contra la árbitra, al igual que el resto de futbolistas del mismo equipo del agresor. Los narradores del partido también recriminaron la actuación del joven.

La agresión fue grabada y difundida ampliamente en redes sociales, lo que generó una ola de rechazo y críticas entre los aficionados y la comunidad deportiva, especialmente por ser una agresión de género.

“No aceptamos ningún tipo de violencia verbal ni física en contra de las mujeres, el fútbol debe ser un espacio de competencia dentro de los marcos del respecto hacia todos los participantes y asistentes al mejor espectáculo del mundo”, dijo Roxana Arrieta Cruz, presidenta de la Liga de Fútbol de Magdalena, quien expresó su respaldo a Vanessa Ceballos.