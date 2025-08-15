El viceministro de Agua Potable, Edwar Steven Libreros Mamby, y el alcalde Genaro Redondo Choles visitaron las rancherías Meridaily (km 7) y Pesua (km 24), el área rural de Riohacha, en la vía a Valledupar, para inaugurar dos sistemas de abastecimiento que hacen parte de los 232 que se entregarán en toda La Guajira con recursos del Ministerio de Vivienda.

Estas obras, desarrolladas en el marco de la Sentencia T-302, incluyen la rehabilitación de pozos perforados, la intervención de acuíferos sin operación o tratamiento, y la instalación de plantas de potabilización que funcionan con energía solar, garantizando un suministro continuo y sostenible.

“Este no es un viaje de cortesía, es una señal de que el Estado está presente y dispuesto a trabajar hombro a hombro con nuestra gente, para que abrir una llave y encontrar agua potable sea una realidad en cada hogar”, afirmó el viceministro Libreros.

Por su parte, el alcalde Genaro Redondo reafirmó su gestión cercana. “Sabemos que el agua es vida. En los últimos meses hemos llevado carrotanques a más de 40 comunidades indígenas de manera permanente, instalado tanques elevados y rehabilitado pozos profundos en sectores críticos. Hoy traemos soluciones a largo plazo, y no solo ante la emergencia”

En Meridaily, comunidad representada por la autoridad tradicional Remedios López, 914 personas se benefician de un sistema de captación con pozo profundo de 180 metros, tanques para almacenamiento de agua cruda y tratada, y una planta de potabilización con energía solar, que ya ha superado las pruebas de calidad y suministra agua las 24 horas. La mayoría de beneficiarios son niños del Centro Etnoeducativo N.º 11.

En Pesua, donde la autoridad tradicional es Luis Brito, 283 personas reciben agua potable gracias a la mejora de un pozo artesanal de 20 a 25 metros y a la creación de un comité de agua con operadores capacitados de la misma comunidad, asegurando la sostenibilidad del sistema.

La autoridad indígena Remedios López expresó la esperanza que genera este avance. “Nuestros niños han crecido esperando ver agua limpia y para consumir. Que vengan, nos escuchen y trabajen con nosotros nos da esperanza de que así como se cumplió este sueño, otros también se cumplan”.

La ruralidad de Riohacha ha padecido por años las consecuencias de la falta de infraestructura, las largas distancias y las sequías prolongadas. Hoy, con la instalación de sistemas sostenibles y comunitariamente gestionados, se da un paso firme hacia el bienestar y la permanencia del Estado en los territorios más apartados del distrito.