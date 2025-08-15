Tropas del Gaula Militar Sinú, en coordinación con la Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía General de la Nación, en cumplimiento de la Campaña Ayacucho Plus, aprehendieron en el municipio de Sahagún, Córdoba, a un presunto sicario del Clan del Golfo, conocido con el alias de ‘Omar’.

En contra de este, señalado de integrar la subestructura Javier Yepes Cantero, hay una orden de captura vigente por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y homicidio agravado.

Según el reporte de las autoridades, alias ‘Omar’, “contaría con una trayectoria delictiva de aproximadamente 8 años. El mencionado individuo fungía como sicario y delinquía en la Sabana de los departamentos de Córdoba y Sucre”.

Está a disposición de la autoridad competente con el objetivo de continuar con las investigaciones y los respectivos procesos judiciales.

