Con el propósito de prevenir la violencia basada en género en la capital del Atlántico y su área metropolitana, la Policía Comunitaria, de la Metropolitana de Barranquilla, viene adelantando diferentes actividades pedagógicas y de sensibilización.

Lea también: “Pilas que te van a vender”: los detalles ocultos en el caso de las hermanas Hernández, halladas muertas en Malambo

Estas jornadas incluyen encuentros comunitarios, entrega de recomendaciones de autoprotección, orientación jurídica y promoción de rutas de atención, con el propósito de fortalecer la cultura de la denuncia y generar conciencia frente a este delito.

Las actividades se desarrollan en sectores priorizados, instituciones educativas, entornos comerciales y espacios públicos, impactando de manera directa a mujeres, familias y comunidades.

“Es importante resaltar que la Patrulla Púrpura presta atención las 24 horas del día y adelanta acciones preventivas y operativas enfocadas en la protección de las mujeres víctimas de violencia de género. Asimismo, desarrolla estrategias de acompañamiento y verificación que permiten anticipar y mitigar situaciones de riesgo, fortaleciendo la atención integral en estos casos”, manifestó la Policía.

Lea también: Menor aprehendido por crimen de las hermanas Hernández estuvo vinculado a las disidencias y los Costeños

Policía Metropolitana de Barranquilla

En lo que va de 2026 se han ejecutado más de 200 campañas preventivas orientadas a la atención de casos de violencia basada en género. Asimismo, se han capturado a 170 personas por hechos relacionados con este delito, “resultados que reflejan el compromiso institucional frente a la protección de los derechos de las mujeres”.

El brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, manifestó que la institución continúa fortaleciendo las estrategias de atención a mujer, familia y género, priorizando la prevención, la reacción oportuna y el acompañamiento integral a las víctimas, con el fin de garantizar entornos seguros y libres de violencia.

La institución invitó a la ciudadanía a denunciar oportunamente cualquier hecho delictivo o situación sospechosa a través de la línea de emergencias 123, la línea 165 del GAULA y la Línea Contra el Crimen 317 896 5523.

Lea también: Legalizan captura de alias Tata, presunto implicado en crimen de las hermanas Hernández en Malambo

También se encuentran habilitadas la línea 155, línea nacional de orientación y escucha, y la Línea Púrpura 317 372 5692 para la atención y acompañamiento de casos relacionados con violencia de género.