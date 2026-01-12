Momentos de pánico se vivieron en la tarde de este domingo 11 de enero, tras un ataque sicarial que dejó un muerto en el barrio Carrizal, de la localidad Metropolitana de Barranquilla.

Según el reporte de la Policía, siendo las 3:44 p. m., en la calle 50A con carrera 4, la víctima se encontraba en vía pública, cuando fue abordada por sujetos en moto.

Los individuos, sin mediar palabras, le ocasionaron heridas de gravedad con arma de fuego, y posteriormente se dieron a la huida con rumbo desconocido.

La víctima fue identificada por las autoridades como Jhon Emerson Oliveros Villar, de 17 años, cuyo deceso se confirmó en el Paso Murillo.

“Manifiestan los habitantes del sector que el joven se desplazaba a pie por el sector conocido como la ‘esquina caliente’ cuando escucharon varias detonaciones, al salir, observan a esta persona tendida en la vía y un sujeto en motocicleta huyendo del lugar. La víctima es llevada al Paso Murillo, donde fue atendido y fallece por la gravedad de las heridas”, comunicó la institución policial.

Más detalles de las autoridades

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el joven registra tres anotaciones en Spoa por los delitos de Porte ilegal de armas de fuego (22/05/205), Hurto (03/10/2024) y Uso de menores de edad (03/10/2024).

Por información de familiares, se conoció que el lesionado es hermano de Jorge Armando Martínez Oliveros, capturado en flagrancia por el delito de Hurto este sábado 10 de enero.

“Estos hermanos estarían a ordenes del GDCO ‘Los Pepes’ y serían responsables de hurtos y extorsiones”, informó la Policía Metropolitana de Barranquilla.