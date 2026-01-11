En las últimas horas se conoció la captura de un ciudadano suizo en Santa Marta. Este domingo, las autoridades colombianas dieron detalles del extranjero y del motivo de su detención. El sujeto fue identificado como VIK Ntominik Gioel, quien era requerido mediante Notificación Roja de Interpol por las autoridades judiciales del Reino de España, por los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal.

De acuerdo con la información oficial, el ciudadano extranjero estaría vinculado como presunto cabecilla de una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de estupefacientes a gran escala. Su rol dentro de la estructura incluiría la coordinación logística, la provisión de infraestructura y el acondicionamiento de laboratorios clandestinos para el procesamiento de cocaína y cannabis, principalmente en el sector de Albalat de Taronchers, en la provincia de Valencia, España.

Las investigaciones también indican que el retenido habría coordinado el envío de drogas hacia Europa, con España como principal destino, consolidando rutas internacionales para el tráfico de estupefacientes.

Durante el proceso de verificación, las autoridades establecieron que el hombre utilizaba múltiples identidades y documentos de diferentes nacionalidades, entre ellas griega, española y belga, además de documentación obtenida de manera irregular en Colombia. Con esta última, se habría hecho pasar por un supuesto ciudadano albanés bajo el nombre de Xhuti Zuluaga Arsen, con el fin de evadir controles migratorios y policiales.

La retención fue posible gracias a labores de inteligencia adelantadas por la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol, que permitió establecer su presencia en territorio colombiano tras aproximadamente seis meses de investigaciones orientadas a su ubicación.

El ciudadano quedó a disposición de las autoridades competentes, mientras avanzan los trámites correspondientes para su eventual extradición a España.