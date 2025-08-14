El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró en las últimas horas que “el régimen de Nicolás Maduro no es un gobierno, es una organización criminal”, relacionándolo con el Cártel de los Soles.

“El Cártel de los Soles es una organización criminal que se hace pasar por un gobierno. El régimen de Maduro no es un gobierno. No es un gobierno legítimo. Nunca lo hemos reconocido como tal”, añadió.

Asimismo, hizo énfasis en que el gobierno de Maduro es “una organización criminal que ha tomado el control del territorio nacional de un país y que, por cierto, también amenaza a las compañías petroleras estadounidenses que operan legalmente en Guyana”.

Sobre la supuesta amenaza del gobierno venezolano, Marco Rubio recordó que el presidente Donald Trump “ha sido muy firme” en sus posturas, indicando que “cualquier amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos será confrontada”, dijo el secretario de Estado de EE. UU.