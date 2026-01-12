Unidades de la Policía Metropolitana de Barranquilla lograron la captura de un hombre señalado de agredir a su pareja sentimental en el sector del Malecón del Río, en Barranquilla.
Leer más: Vuelve y juega: balacera en un bazar de Soledad deja múltiples heridos
Las autoridades indicaron que atendieron un llamado de auxilio de la comunidad, que alertaba sobre una riña entre un hombre y una mujer, que se encontraban en el lugar turístico.
“Los policías observaron a una mujer con visibles signos de violencia en el rostro y brazos, quien manifestó haber sido agredida física y verbalmente por su pareja sentimental.”, indicó la Policía.
Le puede interesar: Parranda entre amigos terminó en riña con pico de botella en Malambo: un herido
Ante esto, los uniformados capturaron al agresor, que fue dejado a disposición de la autoridad competente para que responda por el delito de violencia intrafamiliar.
“La Policía Nacional mantiene una postura firme frente a cualquier hecho de violencia y actúa de manera inmediata para proteger la vida y la integridad de las víctimas”, dijo el brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.
Lea también: Sicarios en motocicleta asesinan a un joven en Carrizal
Dónde denunciar casos de violencia intrafamiliar
Las denuncias se pueden realizar a través de las siguientes líneas de atención:
- Fiscalía: 122
- Policía Nacional: 123
- ICBF (si eres niño, niña o adolescente): 141
- Oficina de la Mujer, Equidad y Género: 315 638 9391.
- Acuda también al servicio de urgencias de las IPS más cercana si está en riesgo o necesita atención médica inmediata.