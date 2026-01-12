Unidades de la Policía Metropolitana de Barranquilla lograron la captura de un hombre señalado de agredir a su pareja sentimental en el sector del Malecón del Río, en Barranquilla.

Las autoridades indicaron que atendieron un llamado de auxilio de la comunidad, que alertaba sobre una riña entre un hombre y una mujer, que se encontraban en el lugar turístico.

“Los policías observaron a una mujer con visibles signos de violencia en el rostro y brazos, quien manifestó haber sido agredida física y verbalmente por su pareja sentimental.”, indicó la Policía.

Ante esto, los uniformados capturaron al agresor, que fue dejado a disposición de la autoridad competente para que responda por el delito de violencia intrafamiliar.

“La Policía Nacional mantiene una postura firme frente a cualquier hecho de violencia y actúa de manera inmediata para proteger la vida y la integridad de las víctimas”, dijo el brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

Dónde denunciar casos de violencia intrafamiliar

Las denuncias se pueden realizar a través de las siguientes líneas de atención: