La intolerancia sigue dejando víctimas en el área metropolitana de Barranquilla. Esta vez, el municipio de Malambo se convirtió en el nuevo escenario de uno de estos violentos episodios.

Leer más: Alcalde Char critica decisión de trasladar a Digno y ‘Castor’ a Barranquilla: “No se ha tenido en cuenta el sufrimiento de personas que han sido víctimas de la extorsión”

El negativo hecho ocurrió en horas de la madrugada de este lunes festivo en el barrio Los Manguitos, exactamente en la calle 10 con transversal 18.

De acuerdo con el informe suministrado por las autoridades, a eso de las 2:07 a. m., un grupo de amigos se encontraba departiendo en la vía Caracolí, cuando de un momento a otro se originó una riña.

En medio de la acalorada discusión, uno de los sujetos tomó una botella de vidrio y la partió a modo de pico de botella. Acto seguido, hirió a un hombre identificado como Luis Carlos Peña Herazo, de 30 años de edad.

El lesionado fue trasladado hasta la Clínica Campbell de Malambo, pero fue remitido a la a la sede ubica en la calle 30 en la ciudad de Barranquilla, donde permanece bajo pronóstico estable.