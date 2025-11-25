La Policía Metropolitana de Barranquilla reportó este martes la captura de un hombre señalado de haber agredido físicamente a su compañera sentimental dentro de una vivienda en el barrio Los Robles, en el municipio de Soledad, Atlántico.

Durante labores de patrullaje realizadas en el marco de las acciones preventivas y de control para garantizar la convivencia ciudadana en Barranquilla y su área metropolitana, el Centro Automático de Despacho (CAD) de la Policía informó sobre una presunta riña familiar en una vivienda del mencionado barrio.

Hasta el lugar llegaron uniformados de la institución armada para verificar la situación, encontrando a varias personas aglomeradas en la entrada de la vivienda y luego vieron a una mujer saliendo de la misma.

Al ver a los policías, la mujer les manifestó que acababa de ser víctima de agresión por parte de su compañero sentimental, de 48 años, quien se encontraba dentro de la casa.

De inmediato, la víctima fue trasladada a la Clínica Los Almendros para recibir atención médica y activar la ruta de protección con el apoyo de la Patrulla Púrpura, “garantizando su seguridad y acompañamiento institucional”, reportó la autoridad.

Mientras que los uniformados procedieron a ingresar al inmueble y encontraron al señalado agresor, capturándolo en el lugar. Le dieron a conocer los derechos que le asisten como persona detenida y posteriormente fue puesto a disposición de la autoridad competente por el delito de violencia intrafamiliar.

El coronel Miguel Andrés Camelo, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, reiteró el compromiso de la institución en la atención oportuna de casos que vulneren la integridad de mujeres, niños, niñas y familias, fortaleciendo las estrategias de protección y respuesta inmediata.

Invitó a denunciar cualquier hecho de violencia intrafamiliar o amenaza contra la integridad de las personas a través de la Línea Contra el Crimen 3178965523 y la línea de emergencias 123, disponibles las 24 horas del día.