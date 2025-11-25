La Policía Nacional inauguró este martes en el municipio de Soledad, Atlántico, un nuevo punto de atención especializado para que la ciudadanía denuncie casos de violencia de género. El evento estuvo liderado por la Patrulla Púrpura.

El acto institucional se desarrolló en la Estación de Policía Almendros, ubicada en la Calle 81 # 14-01. En el lugar se presentó oficialmente “este espacio diseñado para brindar acompañamiento inmediato, escucha activa, activación de la ruta de atención y seguimiento a las víctimas de este flagelo que afecta a comunidades en toda la zona metropolitana”.

La Policía señaló que este nuevo punto de atención representa un avance significativo en la estrategia de atención y protección, garantizando un entorno seguro y confidencial donde las víctimas podrán recibir orientación psicosocial, asesoría legal y apoyo institucional para la activación de mecanismos de protección.

“La apertura de este servicio fortalece el trabajo articulado entre las autoridades y la comunidad, reafirmando el compromiso institucional de prevenir y mitigar las violencias basadas en género, promoviendo entornos más seguros y respetuosos para mujeres, niñas y familias”, añade el comunicado.

De igual manera, la Policía Nacional hizo un llamado a la comunidad para que denuncie cualquier hecho que vulnere la integridad de las mujeres, a través de la Línea Contra el Crimen 3178965523 y la línea de emergencias 123, habilitadas para atender llamados las 24 horas del día.