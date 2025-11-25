Un vigilante fue asesinado a tiros cuando regresaba a su vivienda en el barrio San Vicente, en Soledad. La víctima fue identificada por las autoridades como Wilton Alfaro Herrera, de 52 años.

El hecho se registró en la tarde del pasado domingo 23 de noviembre, Alfaro Herrera había terminaba su turno como vigilante en una finca de la zona y se dirigía a su casa.

Cuando estaba a pocos metros de la vivienda, fue abordado por dos sicarios en una motocicleta, el parrillero desenfundó un arma de fuego y le disparo en repetidas ocasiones sin darle oportunidad de reaccionar.

Los proyectiles lo impactaron en varias partes del cuerpo, provocando su muerte de manera inmediata en plena vía pública, ante la mirada de varios residentes del sector que salieron alarmados de sus casas por las detonaciones.

Unidades de la Policía Metropolitana y de la Sijin llegaron al lugar para realizar la inspección técnica del cadáver y recolectar indicios que permitan avanzar en la investigación.

La Policía informó que ya se encuentran tras la pista de los responsables y manejan varias hipótesis sobre el crimen, aunque por ahora no han revelado detalles para no entorpecer el proceso.