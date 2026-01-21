Agentes de la Seccional de Investigación Criminal con el apoyo del Grupo de Operaciones Especiales, el Ejército Nacional y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, realizaron una diligencia de registro y allanamiento en zona rural del municipio de Uribia.

El procedimiento se llevó a cabo en la vía Uribia-Cabo de la Vela, sector donde se ha evidenciado la presencia de integrantes del Grupo Armado Organizado Autodefensas Conquistadoras de la Sierra.

Durante el operativo fue incautado una pistola calibre 380 milímetros, un proveedor metálico, tres cartuchos calibre 380 milímetros y un vehículo recuperado.

Según reveló la Policía, el vehículo recuperado, marca Toyota, había sido hurtado el pasado 16 de enero, en el municipio de Maicao mediante la modalidad de “halado”.

Esta acción contribuye al debilitamiento de estructuras criminales que delinquen en esta zona del departamento.

Al respecto, el coronel Salomón Bello, comandante del Departamento de Policía La Guajira, manifestó que, “este importante resultado operacional es producto del trabajo articulado entre nuestra Policía Nacional, el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Con estas acciones seguimos afectando de manera directa a los grupos delincuenciales que pretenden generar temor en el territorio, y ratificamos nuestro compromiso con la seguridad de los guajiros.”

Asimismo, el oficial agregó que, “la recuperación de este vehículo y la incautación del arma de fuego permiten prevenir hechos que atenten contra la vida y la integridad de la ciudadanía. Continuaremos desplegando todas nuestras capacidades institucionales para garantizar la convivencia y la tranquilidad en cada rincón del departamento”.

La Policía Nacional invita a la comunidad a denunciar cualquier hecho delictivo a través de la línea de emergencia 123, garantizando absoluta reserva.