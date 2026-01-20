Durante una socialización de los proyectos que se van ejecutar en el departamento para este 2026, el gobernador Eduardo Verano confirmó este martes que las obras del deprimido de la Gran Vía, en el sector del Corredor Universitario, culminarán en los próximos cuatro meses.

De acuerdo con el mandatario, este proyecto vial deberá concretarse en el cronograma de trabajo de este año.

“Lo que tenemos en la cabeza es la determinación de que el 29 de junio o julio debe estar terminada la Gran Vía, en la parte que corresponde al deprimido, por la zona de Le Champs. Es un paso a desnivel que se ha tomado más tiempo del previsto”, comentó.

En esa misma línea, aseguró que: “esta construcción lo que se va a tomar es 4 meses más y esperamos dar apertura este año”.

Cabe recordar que en el mes de septiembre del año anterior las autoridades departamentales y la Contraloría de la República suscribieron un acuerdo para acelerar las obras de esta segunda unidad funcional del proyecto, que conecta a Barranquilla con Puerto Colombia.

Actualmente, las obras del deprimido cuentan con un avance del 43 %, mientras que también se contempla la culminación de un puente peatonal frente a la Universidad San Martín y la rotonda a la altura de la Universidad del Atlántico sede norte.